Consigli fantacalcio, Hakimi dell'Inter: ruolo, quotazione e analisi (Di giovedì 27 agosto 2020) uno dei colpi, se non proprio il colpo del calciomercato italiano sinora. Achraf Hakimi, laterale classe 1998 arrivato all'Inter dal Real Madrid per 40 milioni di euro, promette di essere uno dei ... Leggi su gazzetta

calciodangolo_ : ?? La #Sampdoria ha regalato a #Giampaolo un suo fedelissimo ?? Ma quanto conviene puntare su #Linetty al… - calciodangolo_ : ?? #Amrabat ha fatto innamorare la #Fiorentina, ma come bisogna considerarlo al #fantacalcio? ?? ?? Tutto quello che… - Angolo_Viola : ?? #Amrabat ha fatto innamorare la #Fiorentina, ma come bisogna considerarlo al #fantacalcio? ?? ?? Tutto quello che… - IeeeMatteo : #26Agosto Hei oh, consigli per il #Fantacalcio ? Così dopo le 18:00 li elaboro ... - grimble_jim : @FabrizioRomano io lo aspetto quando dirà #Tonali al Milan. Ma anche per i consigli del fantacalcio @SOSFanta -