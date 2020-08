Coni, Malagò replica a Fontana: “Riapertura stadi interesse di tutti, inutile fare gli ipocriti” (Di giovedì 27 agosto 2020) Giovanni Malagò non si sbilancia sulla riapertura degli stadi.Il numero uno del Coni, a margine della presentazione del Gp di Formula 1 in programma a porte chiuse a Monza, ha trattato il delicato argomento, che coinvolge diversi sport, tra cui soprattutto il calcio. Malagò, in particolare, ha voluto replicare a tono ad Attilio Fontana. "Porremo le basi per consentire a breve di riaprire le strutture sportive. Stiamo parlando con il Comitato tecnico scientifico e io penso si possa andare in quella direzione", aveva detto pochi istanti prima il governatore della Lombardia."È inutile - ha risposto Malagò - fare gli ipocriti o quelli che non conoscono la materia. È normale che tutti i ... Leggi su mediagol

Mediagol : Coni, #Malagò replica a #Fontana: “Riapertura stadi interesse di tutti, inutile fare gli ipocriti” - Mediagol : Coni, Malagò replica a Fontana: 'Riapertura stadi interesse di tutti, inutile fare gli ipocriti'… - Eurosport_IT : Lo sport ha bisogno del pubblico e lo sa bene anche il Presidente Coni Giovanni Malagò ??? ?? ??… - SandroTuria : @romanewseu Grandissimo Malagó, presidente del Coni grazie a un curriculum adeguato: presidente del CC Aniene??Pover… - _SiGonfiaLaRete : #CONI, #Malagò: 'Riapertura stadi è interesse di tutti, o salta il banco' -

Ultime Notizie dalla rete : Coni Malagò