Condannato per violenza sessuale alla guida dei trasporti lucani, l'assessore lo difende (Di giovedì 27 agosto 2020) “Ho depositato questa mattina un’interrogazione parlamentare sulla vicenda a dir poco sconcertante di Giulio Ferrara, presidente di Cotrab Basilicata, reintegrato in servizio dopo essere stato Condannato in tutti e tre i gradi di giudizio per violenza sessuale ai danni di una lavoratrice”. Lo dice la deputata dem Laura Boldrini, commentando l’avvenuta rielezione di Ferrara ai vertici del trasporto pubblico regionale.“Con questa interrogazione - sottolinea l’ex presidente della Camera - si chiede al governo quali azioni intenda intraprendere per far sì che il presidente di COTRAB sia rimosso subito dall’incarico, data la sua condanna in via definitiva per violenza sessuale nei confronti di una dipendente del Consorzio. Ciò è reso ancora ... Leggi su huffingtonpost

mirellaliuzzi : Indecente la rielezione del presidente della Cotrab (Consorzio Trasporti Basilicata) nonostante la condanna definit… - RaiNews : In primo grado #Mladic è stato condannato all'ergastolo per il genocidio di #Srebrenica, l'assedio di #Sarajevo e… - fanpage : Una sentenza storica! - fizu70 : RT @HuffPostItalia: Condannato per violenza sessuale alla guida dei trasporti lucani, l'assessore lo difende - MikeZapMG : RT @fforzano: Notate quanto spazio i giornali di destra dedicano all'abbronzatura di Di Maio e quanto invece al fatto che la giunta di cent… -

“Ho depositato questa mattina un’interrogazione parlamentare sulla vicenda a dir poco sconcertante di Giulio Ferrara, presidente di Cotrab Basilicata, reintegrato in servizio dopo essere stato ...

