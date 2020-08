Condannato per stupro: la destra gli affida il consorzio dei trasporti della Basilicata (Di giovedì 27 agosto 2020) Una storia che ha provocato numerose reazioni. Tra queste quella di Nicola Fratoianni portavocie nazionale di Sinistra Italiana. "Nel 2009 Giulio Leonardo Ferrara è stato Condannato in via definitiva ... Leggi su globalist

mirellaliuzzi : Indecente la rielezione del presidente della Cotrab (Consorzio Trasporti Basilicata) nonostante la condanna definit… - LaStampa : Condannato per stupro e rieletto a capo dell’azienda dei trasporti - Corriere : Condannato per violenza sessuale, confermato presidente dell’azienda trasporti - simeonestringol : RT @globalistIT: - vic_purtusiello : RT @MonicaCirinna: La @regbasilicata rimuova Giulio Ferrara, rieletto a capo della #Cotrab, nonostante condanna passata in giudicato per vi… -

