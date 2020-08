Computer quantistici, parlerà italiano il nuovo centro di calcolo Usa (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Dipartimento Usa per l’Energia (Doe) ha stanziato 115 milioni di dollari per il nuovo centro dedicato al calcolo quantistico, il Superconducting Quantum Materials And Systems Center (Sqms), coordinato dal Fermilab di Chicago e guidato dall’italiana Anna Grassellino. Al progetto partecipa l’Istituto nazionale di fisica nucleare (Ingn), unico partner non statunitense. Lo hanno annunciato oggi congiuntamente la Casa Bianca, la National Science Foundation e il Doe. Il nuovo centro di calcolo quantistico avra’ il compito di sviluppare un Computer quantistico d’avanguardia con prestazioni mai raggiunte finora, basato su tecnologie superconduttive. Il Fermilab (Fermi National Accelerator Laboratory) e’ invece il laboratorio selezionato ... Leggi su ildenaro

AlessioCamaroto : Nuovo traguardo per i computer quantistici di IBM: raggiunto un quantum volume di 64 - carlottabalena : Il finanziamento è destinato al nuovo centro di ricerca Superconducting quantum materials and systems center (Sqms)… - fortuneitalia : Il finanziamento è destinato al nuovo centro di ricerca Superconducting quantum materials and systems center (Sqms)… - CyberSecHub0 : RT @pcexpander: Nuovo traguardo per i computer quantistici di IBM: raggiunto un quantum volume di 64 #pcexpander #cybernews #tecnologia #te… - pcexpander : Nuovo traguardo per i computer quantistici di IBM: raggiunto un quantum volume di 64 #pcexpander #cybernews… -

Ultime Notizie dalla rete : Computer quantistici Nuovo traguardo per i computer quantistici di IBM: raggiunto un quantum volume di 64 Business Magazine Computer quantistici, parlerà italiano il nuovo centro di calcolo Usa

Il Dipartimento Usa per l'Energia (Doe) ha stanziato 115 milioni di dollari per il nuovo centro dedicato al calcolo quantistico, il Superconducting Quantum ...

Kevin Mayer, CEO di TikTok, si è dimesso dopo 100 giorni

A poco più di tre mesi dal suo insediamento, Kevin Mayer, il CEO di TikTok, si è dimesso. La decisione, presa in seguito alla querelle con l'amministrazione Trump che ritiene l'app uno strumento di sp ...

Il Dipartimento Usa per l'Energia (Doe) ha stanziato 115 milioni di dollari per il nuovo centro dedicato al calcolo quantistico, il Superconducting Quantum ...A poco più di tre mesi dal suo insediamento, Kevin Mayer, il CEO di TikTok, si è dimesso. La decisione, presa in seguito alla querelle con l'amministrazione Trump che ritiene l'app uno strumento di sp ...