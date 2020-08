Competenze al centro: le strategie aziendali e le politiche che servono (Di giovedì 27 agosto 2020) Nuove Competenze, nuova formazione, nuove politiche attive. Sono questi i tre ingredienti che serviranno per rispondere in maniera adeguata all’emergenza occupazionale generata dalla pandemia da Covid-19. Se ne è parlato nel webinar organizzato da Mylia, brand di formazione professionale di The Adecco Group, con il titolo “Competenze per la ripresa economica: strategie aziendali e politiche della formazione”. Al dibattito, moderato dal giornalista di Radio 24 Simone Spetia, hanno partecipato Alessandra Spagnolo, business development manager di Mylia, Laura Bruno, hr director di Sanofi Italia, Francesca Puglisi, sottosegretario al ministero del Lavoro, Marco Leonardi, consigliere del ministro dell’Economia, Marco Taisch, presidente del competence center del ... Leggi su linkiesta

ElisaMercanti : RT @techeconomy2030: #Martech: capacità organizzativa, change management, conoscenza tecnologica e digitale La nuova figura professionale n… - AlbertoMaestri : RT @techeconomy2030: #Martech: capacità organizzativa, change management, conoscenza tecnologica e digitale La nuova figura professionale n… - DavideCrusader : @boni_castellane 2/2 DOPO Riforme di L/T STACCATE dalla politica su: Competitività specifici settori Attrarre compe… - EnricoVerga : @pvalente @CarloCalenda @giangolz @WRicciardi @HarvardHealth @fattoquotidiano @haaretzcom @PierluigiBattis… - Carmela_oltre : RT @LemmaAndrea: Puntare sulle persone che costruiscono il mondo, metterle al centro, valorizzarle. La campagna social lanciata in Qatar da… -

Ultime Notizie dalla rete : Competenze centro Sperimentazione 5G, presentato il progetto del 'Centro competenze' 055firenze Elezioni comunali Trentola Ducenta, l’aspirante consigliera Iolanda Vassallo: “Un centro di ascolto gratuito per le persone in difficoltà”

“Mi presento, sono la candidata consigliere comunale Vassallo Iolanda appartenente alla lista EUREKA a sostegno del candidato Sindaco Michele Apicella”. E’ una delle donne in corsa per un posto nel co ...

VIDEO | Pd, Caneschi: "Una lista per la città che cerca riscatto"

“Arezzo è centrale nello sviluppo della Toscana e il Pd ha costruito una lista fatta di competenze che vengono dal PD e dalla società civile per ridare alla città la dignità che si merita”. Così la se ...

“Mi presento, sono la candidata consigliere comunale Vassallo Iolanda appartenente alla lista EUREKA a sostegno del candidato Sindaco Michele Apicella”. E’ una delle donne in corsa per un posto nel co ...“Arezzo è centrale nello sviluppo della Toscana e il Pd ha costruito una lista fatta di competenze che vengono dal PD e dalla società civile per ridare alla città la dignità che si merita”. Così la se ...