Commissario Ue si dimette: Hogan non ha rispettato le misure anti-Covid (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Commissario al commercio Ue, l’irlandese Phil Hogan, ha annunciato le sue dimissioni. La causa? Ha confessato di aver preso parte a una cena in un golf club del Parlamento irlandese, a Galway, violando le norme anti-Covid. L’irlandese Phil Hogan, Commissario al commercio dell’Ue, annuncia le dimissioni a causa di una violazione alle norme anti-Covid. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

