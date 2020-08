Come pulire le vongole velocemente e alla perfezione: ecco il metodo (Di giovedì 27 agosto 2020) ecco il metodo per pulire le vongole velocemente e alla perfezione. Scopri Come togliere la sabbia in pochi e semplici passaggi. A chi non piace un piatto di spaghetti alle vongole? Spesso molti di noi sono frenati dal prepararlo in casa perché non sanno Come pulire questi deliziosi molluschi. Se non vogliamo ritrovarci a consumare … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Ecco il metodo per pulire le vongole velocemente e alla perfezione. Scopri come togliere la sabbia in pochi e semplici passaggi. A chi non piace un piatto di spaghetti alle vongole? Spesso molti di ...

