“Colpa di Diletta Leotta”. Cecilia Rodriguez e l’addio a Ignazio Moser: il dettaglio che emerge è pazzesco. Ecco cosa sarebbe successo (Di giovedì 27 agosto 2020) Questo 2020 non dovremmo tanto ricordarlo per il Coronavirus, quanto per le rotture storiche tra le coppie vip. Ancora strani incroci in questa estate 2020 che sta presentando dei colpi di coda, in tema di gossip, decisamente inaspettati. L’ultimo riguarda proprio Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. In questi mesi le coppie vip, che sembravano inseparabili, sono entrate in crisi. Come sappiamo i Damellis sarebbero in pausa di riflessione, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono ormai divisi da tempo e anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avrebbero diviso le loro strade. Stando al gossip lanciato dal numero in uscita del settimanale Oggi dietro la crisi tra la sorella di Belen e l’ex ciclista potrebbe ... Leggi su caffeinamagazine

“Colpa Diletta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : “Colpa Diletta