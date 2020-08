Città Spettacolo, spettacoli di Ghali e Geolier: il comunicato ed il rimborso (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Organizzazione di Benevento Città Spettacolo, viste le sopraggiunte disposizioni nazionali di prevenzione alla diffusione del Covid-19, ha ritenuto opportuno accogliere le indicazioni pervenute e disporre l’annullamento degli eventi: “Geolier, la mia storia” del 29 agosto; “Raccontare Ghali” del 30 agosto. Si tratta di una scelta sofferta, ma atta a scongiurare qualsiasi rischio di assembramento per due eventi ritenuti “a rischio” dalle autorità preposte all’ordine e sicurezza pubblica, nonostante le misure già adottate nel corso del Festival, in totale ottemperanza agli attuali protocolli per gli spettacoli all’aperto. Si informa il gentile pubblico che i possessori dei biglietti, già acquistati per ... Leggi su anteprima24

