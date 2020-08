Circolo remiero Brindisi: “Parole in voga”, domenica Slam poetry (Di venerdì 28 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: “Parole in Voga” è l’evento organizzato dal coordinamento Lips Area Sud in collaborazione con il Circolo remiero Brindisi, l’Asd Vogatori Remuri e Marina di Brindisi Club in programma domenica 30 agosto 2020 alle 19 nella splendida cornice del Porticciolo turistico di Brindisi. Si tratta della finale del concorso Lips 2019/2020 incentrato sulla “Slam poetry”. Dopo decine di appuntamenti organizzati in Puglia e in Basilicata, si giunge così alla conclusione del campionato. Una sfida di poesia orale, volti diversi della stessa arte, tre minuti per affidare il proprio messaggio alle orecchie del pubblico che decreterà il migliore, non il ... Leggi su noinotizie

