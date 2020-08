Cinque aziende italiane creano la giacca “anti Covid”: come funziona (Di giovedì 27 agosto 2020) Cinque aziende italiane hanno creato una giacca “anti-Covid” capace di distruggere il virus in 5 secondi. L’epidemia di coronavirus ha costretto molte aziende a ripensare i propri prodotti per contribuire al contenimento della malattia. Per questo Cinque aziende d’eccellenza nel settore tessile hanno deciso di studiare insieme un nuovo prodotto che prevenisse la diffusione della malattia. La soluzione si chiama “Just5” ed è una giacca trattata con sostanze igienizzanti in grado di distruggere il coronavirus in 5 minuti. L’idea infatti è nata per prevenire la diffusione del virus tramite i droplet, le famose goccioline di saliva che potrebbero trasmettere l’infezione. Le sostanze usate per ... Leggi su bloglive

flori_bella : RT @ultimenotizie: #Just5, la giacca prodotta da aziende italiane, che elimina il #coronavirus in cinque secondi. Una giacca con un tessuto… - mummy53690440 : La giacca anti Covid prodotta da aziende italiane: elimina il coronavirus in cinque secondi - acajouli : RT @ultimenotizie: #Just5, la giacca prodotta da aziende italiane, che elimina il #coronavirus in cinque secondi. Una giacca con un tessuto… - corsicaturchina : RT @ultimenotizie: #Just5, la giacca prodotta da aziende italiane, che elimina il #coronavirus in cinque secondi. Una giacca con un tessuto… - szivy77 : RT @ultimenotizie: #Just5, la giacca prodotta da aziende italiane, che elimina il #coronavirus in cinque secondi. Una giacca con un tessuto… -