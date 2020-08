“Cinesi di m**da ci avete portato il Covid”: clienti non pagano il conto di 180 euro e lasciano un biglietto (Di giovedì 27 agosto 2020) “Cinesi di m**da ci avete portato il Covid”: spendono 180 euro in sushi e non pagano il conto Un biglietto davvero di cattivo gusto quello lasciato da alcuni clienti del ristorante cinese-giapponese “Majide” di Ciriè (Torino). Dopo un’abbonante cena di sushi “All you can eat”, sette ragazzi hanno pensato di non pagare il conto da 180 euro, lasciando sul tavolo un fogliettino con il seguente messaggio, prima di sgattaiolare via dal locale: “Cinesi di m**da ci avete portato il Covid”. A raccontare l’episodio è il quotidiano La Stampa. A denunciare il fatto, avvenuto martedì sera, è il ... Leggi su tpi

M_i_C_h_e_L_ay : RT @louimysuun: vorrei solo ricordarvi che harry è uscito da gucci dopo tre ore di shopping con quindici borse, io dopo tre ore di shopping… - m__anuela : RT @louimysuun: vorrei solo ricordarvi che harry è uscito da gucci dopo tre ore di shopping con quindici borse, io dopo tre ore di shopping… - Marko_Morandi : RT @VitoGulli: @valy_s @ItalObserver @marco_borrano @queequeg1901 @DottAngeloC @ladyonorato @haStatoNESSUNO @PatriziaRametta @Gian32871416… - antony220970 : RT @VitoGulli: @valy_s @ItalObserver @marco_borrano @queequeg1901 @DottAngeloC @ladyonorato @haStatoNESSUNO @PatriziaRametta @Gian32871416… - valy_s : RT @VitoGulli: @valy_s @ItalObserver @marco_borrano @queequeg1901 @DottAngeloC @ladyonorato @haStatoNESSUNO @PatriziaRametta @Gian32871416… -