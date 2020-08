“Cinesi di m**** ci avete portato il Covid”, sette ragazzi non pagano il conto al ristorante orientale e lasciano un bigliettino. Denunciati (Di giovedì 27 agosto 2020) Potrebbe sembrare di essere di nuovo all’inizio dell’epidemia, ancora prima del lockdown. Quando ancora il coronavirus non si conosceva bene, ed episodi razzisti nei confronti di stranieri, principalmente cinesi, erano quasi all’ordine del giorno. Invece siamo al 25 agosto. sette ragazzi hanno lasciato un ristorante orientale in provincia di Torino senza pagare il conto, lasciando sul tavolo un biglietto a sfondo razziale: “La puttana di tua mamma, cinesi di merda ci avete portato il Covid”. L’accaduto, avvenuto a Ciriè, è stato riportato da La Stampa. I giovani hanno mangiato al cinese-giapponese “Majide” con la formula “All you can eat“, cioè una quota fissa per ordinare ... Leggi su ilfattoquotidiano

HuffPostItalia : 'Cinesi di m... ci avete portato il Covid': clienti non pagano il conto e lasciano un biglietto - fattoquotidiano : “Cinesi di m**** ci avete portato il Covid”, sette ragazzi non pagano il conto al ristorante orientale e lasciano u… - fanpage : Un biglietto assurdo - arcocielo : RT @fattoquotidiano: “Cinesi di m**** ci avete portato il Covid”, sette ragazzi non pagano il conto al ristorante orientale e lasciano un b… - sologiuma : RT @fattoquotidiano: “Cinesi di m**** ci avete portato il Covid”, sette ragazzi non pagano il conto al ristorante orientale e lasciano un b… -