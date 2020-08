"Cinesi di m... ci avete portato il Covid": clienti non pagano il conto e lasciano un biglietto (Di giovedì 27 agosto 2020) Invece di pagare, un gruppo di clienti ha lasciato un biglietto di cattivo gusto: “Cinesi di merda ci avete portato il Covid”. È quanto accaduto martedì sera nel ristorante cinese-giapponese “Majide” di Ciriè (Torino). I sette clienti avrebbero dovuto pagare un conto di 180 euro, invece sono sgattaiolati via. A raccontare l’episodio è La Stampa. Il ristoratore si è presentato dai carabinieri di Ciriè e ha raccontato il triste episodio che «suona come un’offesa a tutta la comunità cinese». Chiedendo ai militari, comandati dal tenente Andrea Zendron, si provare ad identificare il gruppo di giovani che non avevano mai frequentato prima il locale. Una mano ... Leggi su huffingtonpost

EmmeEmm_ : RT @rep_torino: Mangiano in sette al ristorante orientale e scappano lasciando un biglietto: 'Cinesi di m... ci avete portato il Covid' [di… - fede_200_ : RT @rep_torino: Mangiano in sette al ristorante orientale e scappano lasciando un biglietto: 'Cinesi di m... ci avete portato il Covid' [di… - silviaindump : RT @HuffPostItalia: 'Cinesi di m... ci avete portato il Covid': clienti non pagano il conto e lasciano un biglietto - HuffPostItalia : 'Cinesi di m... ci avete portato il Covid': clienti non pagano il conto e lasciano un biglietto - rep_torino : Mangiano in sette al ristorante orientale e scappano lasciando un biglietto: 'Cinesi di m... ci avete portato il Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinesi avete Mangiano al cinese e scappano senza pagare il conto lasciando un biglietto: “Ci avete portato il covid” La Stampa TikTok, si è dimesso l’amministratore delegato Kevin Mayer: «L’ambiente politico è cambiato drasticamente»

Kevin Mayer, l’amministratore delegato della popolare applicazione TikTok, si è dimesso, a causa delle pressioni dell’amministrazione Trump e delle accuse che la piattaforma video sia una «minaccia pe ...

Mangiano al ristorante cinese e vanno via senza pagare lasciando un biglietto”: Cinesi di m… ci avete portato il Covid”

Dopo aver finito di mangiare al ristorante cinese invece di pagare, un conto di circa 180 euro, hanno lasciato un biglietto insultando i proprietari e sono andati via: “La put*** di tua mamma, cinesi ...

Kevin Mayer, l’amministratore delegato della popolare applicazione TikTok, si è dimesso, a causa delle pressioni dell’amministrazione Trump e delle accuse che la piattaforma video sia una «minaccia pe ...Dopo aver finito di mangiare al ristorante cinese invece di pagare, un conto di circa 180 euro, hanno lasciato un biglietto insultando i proprietari e sono andati via: “La put*** di tua mamma, cinesi ...