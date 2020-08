Cinema: al Castello di Lipari presentazione film denuncia ‘Metamorphosis' del regista Salonia (2) (Di giovedì 27 agosto 2020) (Adnkronos) - Il profitto immediato per l'arricchimento individuale in un ambiente a rischio e pieno di insidie per la nostra salute e la nostra vita è una pessima divinazione rispetto all'affermazione di un domani in salute e equilibrio”. “Metamorphosis – spiega Salonia è una pellicola che consacra il trionfo della Natura contro la distruzione e la manipolazione genetica che l'essere umano opera nei suoi confronti. Cosa accadrebbe se a un tratto la realtà sparisse davanti ai nostri occhi? Forse svanirebbe il confine tra la vita e la morte. Forse l'essere umano si farebbe più domande sulla sua fragilità e sulla sua eternità, invece di accettare le cose così come appaiono. Ho voluto interrogare i miti della natura gentile o matrigna, da Rousseau a Leopardi, relativizzando l'idea che tutto sia stato creato ... Leggi su liberoquotidiano

StraNotizie : Cinema: al Castello di Lipari presentazione film denuncia ‘Metamorphosis’ del regista Salonia - TV7Benevento : Cinema: al Castello di Lipari presentazione film denuncia ‘Metamorphosis’ del regista Salonia (2)... - feorag66 : 'Lupo ululà, castello ululì' Con le scenografie originali del film omonimo degli anni '30. Una pietra miliare del c… - Addicted_ToZayn : RT @Unf_Tweet: Lutto al Castello delle cerimonie: donna Rita morta per #covid19, anche Matteo contagiato - Unf_Tweet : Lutto al Castello delle cerimonie: donna Rita morta per #covid19, anche Matteo contagiato -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema Castello Brescia: Cinema in Castello BresciaToday Cinema: al Castello di Lipari presentazione film denuncia ‘Metamorphosis' del regista Salonia (2)

(Adnkronos) - Il profitto immediato per l'arricchimento individuale in un ambiente a rischio e pieno di insidie per la nostra salute e la nostra vita è una pessima divinazione rispetto all'affermazion ...

Da Esco a #Seguiilcalice: a Casale Monferrato proseguono le iniziative dell’estate

Con questo fine settimana ci sarà il passaggio ufficiale da Esco – EState a COrte a #Seguiilcalice: dalle numerose iniziative post emergenza Coronavirus di inizio estate a Casale si giungerà agli atte ...

(Adnkronos) - Il profitto immediato per l'arricchimento individuale in un ambiente a rischio e pieno di insidie per la nostra salute e la nostra vita è una pessima divinazione rispetto all'affermazion ...Con questo fine settimana ci sarà il passaggio ufficiale da Esco – EState a COrte a #Seguiilcalice: dalle numerose iniziative post emergenza Coronavirus di inizio estate a Casale si giungerà agli atte ...