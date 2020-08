Cina, lanciati missili come avvertimento agli USA (Di giovedì 27 agosto 2020) La Cina ha lanciato due missili nel Mar Cinese Meridionale come avvertimento contro le attività navali degli Stati Uniti Il South China Morning Post ha riferito giovedì che Pechino ha lanciato due missili balistici a medio raggio. Uno dalla provincia del Qinghai e un altro dalla provincia di Zhejiang; in risposta alle attività aeree statunitensi … Leggi su periodicodaily

Cina a Usa, misure forti a tutela nostra sovranità

PECHINO – I rapporti sino-americani sono in “fase estremamente grave e complicata dall’avvio delle relazioni diplomatiche: per un periodo di tempo, gli Usa hanno causato problemi, minando seriamente s ...

