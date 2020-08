CIG, a luglio autorizzate 449,6 milioni di ore (Di giovedì 27 agosto 2020) (Teleborsa) – Nel mese di luglio 2020 sono state autorizzate 449,6 milioni di ore, il dato fa registrare una variazione congiunturale del +10%rispetto alle ore autorizzate a giugno 2020. Lo rileva l’Inps nell’Osservatorio sulla cassa integrazione sottolineando che, in particolare, le autorizzazioni si riferiscono: a 70.455 unità produttive per la Cig ordinaria con un numero di ore pari a 214,8 milioni, a 50.202 unità produttive per l’assegno ordinario con 154,0 milioni di ore e a 134.018 unità produttive per la cig in deroga con 80,8 milioni di ore. Per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria, i settori che assorbono il maggior numero di ore autorizzate sono nell’ordine: “fabbricazione di ... Leggi su quifinanza

