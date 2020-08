Ciclismo – Annullati i Campionati italiani esordienti e Allievi Strada 2020: le decisioni del Consiglio (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Consiglio federale di mercoledì 26 agosto si è aperto con i complimenti alle Nazionali, protagoniste a Plouay. “A nome di tutto il Consiglio – ha detto il presidente Di Rocco – ringrazio i CT Dino Salvoldi, Davide Cassani e tutti gli atleti/e per lo splendido spettacolo offerto agli Europei in Bretagna. Le gare di oggi sono state l’esaltazione dello spirito di squadra, cifra storicamente distintiva del nostro sport, e di attaccamento alla maglia. Sono anche la migliore risposta alle difficoltà esistenti. Quando la situazione si fa difficile, come sempre il nostro movimento risponde con grandi risultati.”. Apprezzamento, dal massimo dirigente federale, anche per l’organizzazione del Campionato Italiano in Veneto: “Ho assistito alle gare – ha detto Di Rocco – è devo ... Leggi su sportfair

Che Giacomo Nizzolo, dopo la freschissima vittoria del titolo italiano, potesse essere in grande forma alla partenza dei Campionati Europei 2020 era un segreto di Pulcinella, nemmeno poi troppo celato ...

Per l'Italia è il terzo oro consecutivo nella categoria. Appena prima la Balsamo aveva vinto la prova in linea under 23 donne L’azzurro Giacomo Nizzolo ha vinto la prova in linea uomini elite ai campi ...

