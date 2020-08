Christchurch: i sopravvissuti alla strage affrontano il suprematista bianco durante l’udienza (Di giovedì 27 agosto 2020) Alcuni sopravvissuti e familiari delle vittime dell’attacco terroristico nelle moschee di Christchurch in Nuova Zelanda hanno testimoniato contro Brenton Tarrant, l’uomo responsabile della strage, durante il terzo giorno dell’udienza per la sua condanna. C’era un senso di perdita, ma anche di resistenza e coraggio, in aula, mentre in quasi 90 hanno parlato dell’incidente che ha ucciso 51 persone nel marzo del 2019. Tarrant ha deciso di non parlare durante l’udienza per la sua condanna, che si concluderà oggi. Il 29enne australiano si è dichiarato colpevole alle accuse di di 51 omicidi, 40 tentati omicidi e terrorismo. Rischia l’ergastolo senza libertà condizionale, una pena mai prima imposta in Nuova Zelanda. LEGGI ANCHE>L’accusa ... Leggi su giornalettismo

CHRISTCHURCH - Lui è un ragazzo di 29 anni ... "Diavolo", "odioso delinquente", "terrorista". La rabbia dei sopravvissuti alla carneficina delle moschee ha lasciato impassibile l'imputato. Il ...

La furia omicida del suprematista Tarrant. Voleva colpire altre moschee

Voleva colpire ancora. Brenton Tarrant. il suprematista bianco che lo scorso anno, uccise, a colpi di arma da fuoco, 51 persone in due in due moschee a Christch ...

