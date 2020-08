Chi è Thea Crudi: vita e carriera del nuovo amore di Yari Carrisi (Di giovedì 27 agosto 2020) Allontanare ogni luogo comune prima di proseguire: suocera e nuora non solo non sono “antagoniste” ma nel caso di Romina Power e Thea Crudi sono l’una il sorriso dell’altra. Tanta felicità finalmente in casa della Power, reduce da un periodo difficile segnato indelebilmente dalla scomparsa della sorella Taryn. A ridarle il sorriso è stato indirettamente il figlio Yari, fresco di fidanzamento con Thea Crudi che tanto piace a mamma Romina. Yari Carrisi e Thea Crudi: il fidanzamento che piace a mamma Romina Quel che si può dire in prima battuta di Thea Crudi riguarda sicuramente la sua bellezza che tanto richiama un po’ di quella di casa ... Leggi su thesocialpost

Yari Carrisi innamorato pazzo di Thea, il commento di mamma Romina

Vedere suo figlio innamorato è gioia pura per Romina Power, che sta attraversando un momento difficile dopo la morte della sorella, a fine giugno. Yari, infatti, si è da poco fidanzato con Thea Crudi, ...

