Chi è Federico Castello, in arte Fellow: cantante finalista del Festival di Castrocaro 2020 (Di giovedì 27 agosto 2020) Chi è Federico Castello, in arte Fellow: cantante finalista del Festival di Castrocaro 2020 Federico Castello Fellow CHI È – Fellow, pseudonimo di Federico Castello, è uno degli otto finalisti del Festival di Castrocaro 2020, la popolare kermesse dedicata ai giovani talenti della musica italiana, giunta alla sua 63esima edizione. La finale, in programma stasera, 27 agosto, dalle 21.20 su Rai 2 con la conduzione di Stefano De Martino, decreterà il vincitore. Ma chi è Federico Castello, in ... Leggi su tpi

