Chelsea, ufficiale l’arrivo dello svincolato Malang Sarr (Di giovedì 27 agosto 2020) Sono ore molto calde sul fronte calciomercato, soprattutto in Inghilterra. Se il Manchester City è in attesa di capire le reali possibilità di arrivare a Lionel Messi, la vera regina del mercato britannico sinora è il Chelsea di Frank Lampard. I Blues, infatti, dopo aver chiuso gli acquisti di Ziyech, Werner e Chilwell, hanno annunciato anche l’arrivo di Malang Sarr, difensore francese svincolatosi dal Nizza al termine del suo contratto. Per Sarr c’è un quinquennale che, però, non gli consentirà comunque di scendere in campo a Stamford Bridge in questa stagione, poiché il club inglese ha intenzione di cederlo in prestito per concedergli maggiore continuità. Leggi su sportface

