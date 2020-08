Chelsea, quattro giocatori sono risultati positivi al Covid-19 (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Chelsea ha riscontrato positività al Covid-19 di ben quattro giocatori della prima squadra dopo i tamponi quattro giocatori della prima squadra del Chelsea sono risultati positivi al Covid-19 dopo essersi sottoposti al tampone di controllo. Attualmente si trovano in autoisolamento. Lo riporta GianlucaDiMarzio.com Il club londinese ha mantenuto la riservatezza sull’identità dei calciatori contagiati. Tuttavia, secondo alcuni rumors della stampa inglese, i giocatori dovrebbero essere Mason Mount, Tammy Abraham, Christian Pulisic e Fikayo Tomori. I quattro calciatori sono stati fotografati in vacanza a ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Chelsea, quattro giocatori positivi al tampone - AlfredoPedulla : #ThiagoSilva quattro offerte top: #Chelsea, #Everton e due dalla #Mls - ludovica1000 : RT @DiMarzio: #Chelsea, quattro giocatori positivi al tampone - baxbbota : RT @DiMarzio: #Chelsea, quattro giocatori positivi al tampone - Virus1979C : RT @DiMarzio: #Chelsea, quattro giocatori positivi al tampone -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea quattro

Quattro giocatori della prima squadra del Chelsea sono risultati positivi al Covid-19 dopo essersi sottoposti al tampone di controllo. Attualmente si trovano in autoisolamento. Lo riporta GianlucaDiMa ...Diversi giocatori del Chelsea non sono tornati per gli allenamenti pre-campionato dopo essere risultati positivi al Covid. Il club londinese non ha fatto i nomi dei contagiati, ma secondo la stampa br ...