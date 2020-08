Chelsea, Malang Sarr è ufficialmente un nuovo giocatore del club (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Chelsea ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale che Malang Sarr è un nuovo giocatore del club londinese Malang Sarr è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Il giocatore, svincolatosi dal Nizza, ha firmato un contratto di cinque anni. Lo ha annunciato il club londinese attraverso il proprio sito. Ecco il comunicato ufficiale della società inglese: «Il 21enne ha lasciato il club di Ligue 1 quest’estate dopo la fine del suo contratto e ora ha firmato un contratto quinquennale con noi. Trascorrerà la stagione 2020/21 in prestito. Questo fornirà la possibilità di ... Leggi su calcionews24

sportface2016 : #PremierLeague | #Chelsea, ufficiale l'arrivo dello svincolato Malang #Sarr - TMit_news : ???? #DoneDeal: Malang #Sarr è ufficialmente del #Chelsea. Il difensore francese si è impegnato per il prossimi 5 ann… - herbertharriola : RT @Teo__Visma: #Chelsea Ufficiale Malang Sarr, ex Nizza, a parametro zero. Non resterà però, verrà mandato in prestito per questa stagio… - transferleo1 : Adesso è #Ufficiale Malang #Sarr è un nuovo giocatore del #Chelsea???? #ChelseaFc #Sarr #PremierLeague - Teo__Visma : #Chelsea Ufficiale Malang Sarr, ex Nizza, a parametro zero. Non resterà però, verrà mandato in prestito per quest… -

Chelsea, mercato da urlo: Abramovich ha già speso 200 milioni di sterline

Tra i club europei più attivi in questi primi giorni di calciomercato, c'è senza dubbio il Chelsea di Roman Abramovich. In vista della prossima stagione, che vedrà i ‘Blues' nuovamente impegnati anche ...

