Chef Filippo La Mantia: "Non aspetto gli aiuti dello Stato Chiudo e ripartirò in piccolo" (Di giovedì 27 agosto 2020) Milano, 27 agosto 2020 - «Mi sono trovato a trascorrere il lockdown in un bilocale a Milano : con i vostri piatti consegnati a casa siete stati un raggio di sole in un mondo minaccioso». Lo Chef ... Leggi su ilgiorno

danielearculeo : @La7tv i proprietari delle mura (lo zoccolo duro del capitalismo italiano) sono la rovina delle attività produttive… -

Ultime Notizie dalla rete : Chef Filippo Chef Filippo La Mantia: "Non aspetto gli aiuti dello Stato Chiudo e ripartirò in piccolo" IL GIORNO Chef Filippo La Mantia: "Non aspetto gli aiuti dello Stato Chiudo e ripartirò in piccolo"

Ha annunciato l’intenzione di spostare l’attività, rimanendo a Milano. "I coperti ci sono, mancano gli eventi per coprire i costi. Non dobbiamo arrenderci alla pandemia" ...

Albenga, quattro chef per una “Opera Prima” a scopo benefico in piazza dei Leoni

Albenga. Domenica 23 agosto, per la prima volta nella storia di Albenga, la piazza dei Leoni ha accolto “Opera Prima”, un evento a scopo benefico a sostegno del Centro di Ascolto San Michele di Albeng ...

Ha annunciato l’intenzione di spostare l’attività, rimanendo a Milano. "I coperti ci sono, mancano gli eventi per coprire i costi. Non dobbiamo arrenderci alla pandemia" ...Albenga. Domenica 23 agosto, per la prima volta nella storia di Albenga, la piazza dei Leoni ha accolto “Opera Prima”, un evento a scopo benefico a sostegno del Centro di Ascolto San Michele di Albeng ...