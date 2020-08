Chanel Totti, dopo la copertina di ‘Gente’ spunta il gruppo che cerca foto osé della minorenne (Di giovedì 27 agosto 2020) dopo il caso scoppiato per la copertina che ritrae Chanel Totti in costume è spuntato un gruppo in cui vengono cercate foto osé della minorenne. Qualche giorno fa è scoppiato un vero e proprio caso mediatico e giornalistico. Il settimane ‘Gente‘ ha messo in copertina un immagine vacanziera di Francesco Totti in compagnia della figlia … L'articolo Chanel Totti, dopo la copertina di ‘Gente’ spunta il gruppo che cerca foto osé della minorenne ... Leggi su newnotizie

