Champions League, è di Cristiano Ronaldo il gol più bello dell’ultima edizione (Di giovedì 27 agosto 2020) Cristiano Ronaldo vince il premio per il gol più bello della Champions League 2019/2020 Non avrà alzato al cielo la Champions League, ma Cristiano Ronaldo iscrive comunque il suo nome nell’ultima edizione della competizione. È del portoghese, infatti, il gol più bello della massima coppa europea Con 400mila voti, il fuoriclasse della Juventus vince grazie alla rete del 2-1 segnata proprio nell’ultima partita dei bianconeri contro il Lione. Un gol inutile per la qualificazione dei bianconeri, ma che serve a Cristiano Ronaldo per vincere un premio. ⚽️ ... Leggi su calcionews24

