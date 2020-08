Champions femminile: finale Wolfsburg-Lyone. Probabili formazioni (Di giovedì 27 agosto 2020) Si gioca domenica 30 agosto la finale della Uefa Women Champions League tra Wolfsburg e Lyone. Fischio d’inizio alle ore 20,00 locali all’ Anoeta Stadium in quel di San Sebastiàn, località turistica dei Paesi Baschi in Spagna. Uno stadio che ben conosce il Wolfsburg avendo giocato qui sia il turno dei qurti di finale vinto contro il Glasgow city per 9-1, sia la semifinale giocata e vinta il 25 agosto per 1-0 contro il Barcellona. Le due compagini hanno conquistato quindi solo pochi giorni fa l’accesso all’ultima partita, in un torneo rimaneggiato nel calendario a causa dello stop imposto dall’emergenza Covid-19. Una giorno in meno di riposo per il Lyone che ha inflitto la sconfitta di misura ad uno speranzoso ... Leggi su sport.periodicodaily

LoSlalom : Se vi state domandando dove si può leggere qualcosa sulla Champions di calcio femminile, qui c'è lo stralcio della… - CM_Femminile : RT @MilanInter241: #Dowie: 'Voglio portare il #MilanFemminile a vincere tanti trofei' #Bonetti: 'Non vedo l'ora di vincere ancora con quest… - SkepsiSport : ?? @PepsiCo sostiene inoltre il programma UEFA Together #WePlayStrong che mira ad incoraggiare più ragazze e donne… - ilnapolionline : CALCIO FEMMINILE- V. Giacinti (att. Milan): 'Vogliamo un posto nella prossima Champions' - - MichaoRossit : @gaiabrunelli @MartiAngelini il 30 @SkyItalia non trasmetterà la finale Champions femminile????????? -