Cesare Pavese: il 27 agosto 1950 si suicida lo scrittore che ha inseguito invano l’amore (Di giovedì 27 agosto 2020) Era una calda estate del 1950 quando, il 27 agosto, il poeta e scrittore Cesare Pavese si tolse la vita a 41 anni, a poche settimane di distanza dal giorno della sua nascita (9 settembre). Aveva da poco pubblicato la sua ultima fatica letteraria, «La luna e i falò», un’opera nella quale di fatto aveva … Leggi su periodicodaily

Internazionale : Le contraddizioni di Cesare Pavese hanno ancora tanto da dire. L’opinione di Goffredo Fofi, dall’archivio di Intern… - mannocchia : Il ricordo sarà la vampa che ancor ieri mordeva negli occhi spenti. [Il paradiso sui tetti, Cesare Pavese] - LaStampa : Se n’è andato il 27 agosto 1950 lasciandoci capolavori immortali, chiedendoci gentilmente di non fare pettegolezzi. - bibliomerone : Il 27 agosto 1950 se ne andrà Cesare Pavese. In preda a un profondo disagio esistenziale, spinto da una profonda de… - Conte27513375 : RT @LuRicci74: “È facile essere buoni quando non si è innamorati”. (Cesare Pavese) -