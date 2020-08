Celebrity e smagliature in libertà (Di giovedì 27 agosto 2020) Navigando i social questa estate ci hanno consegnato uno spaccato chiaro sulla questione: foto in primo piano e hashtag inequivocabili come #loveyourlines. Si legge che le smagliature sono una parte del tutto normale del nostro corpo e che vanno amate. Ma soprattutto che è finito il tempo di nasconderle con fondotinta o filtri di photoshop. Insomma, non c’è più motivo di vergognarsene. Lo sostiene da tempo la modella Ashley Graham, che di recente ha postato sul suo profilo Instagram un autoscatto ravvicinatissimo, nel quale appare perfettamente a proprio agio con forme morbide e smagliature sulla parte bassa del ventre. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Celebrity smagliature Ashley Graham mostra le smagliature nella campagna di costumi da bagno Lady Blitz Smagliature in gravidanza: prevenirle è possibile

Le smagliature sono tra i problemi di pelle più comuni, in particolare durante la gravidanza. E ne soffrono anche le celebrity: basta seguire Kourtney Kardashian e Ashley Graham sul social per ...

Le smagliature sono tra i problemi di pelle più comuni, in particolare durante la gravidanza. E ne soffrono anche le celebrity: basta seguire Kourtney Kardashian e Ashley Graham sul social per ...