Cecilia Rodriguez bollente su Instagram | Pazza gioia lontana da Ignazio (Di giovedì 27 agosto 2020) La showgirl Cecilia Rodriguez si gode la sua vita da single e lo fa pubblicando degli scatti su Instagram tali da lasciare senza parole i suoi tantissimi follower che la seguono con grande affetto. Amore ritrovato Nonostante sia terminata la sua storia d’amore con Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez non si perde d’animo e continua a … L'articolo Cecilia Rodriguez bollente su Instagram Pazza gioia lontana da Ignazio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Durante le vacanze in Sardegna si è consumata la rottura tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, che hanno completamente smesso di mostrarsi insieme via social. A quanto pare di mezzo ci sarebbe stato ...Moltissimi vip hanno trascorso le vacanze in Sardegna, e tra loro vi sono anche Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez e Diletta Leotta. Sembra che l’ex gieffino abbia incontrato con la fidanzata la condutt ...