Cecilia e Ignazio, possibile riavvicinamento: lo scambio di like sospetto su Instagram (FOTO) (Di giovedì 27 agosto 2020) Tra i gossip di questa estate c’è stato, sicuramente, quello che riguarda l’allontanamento e il possibile riavvicinamento tra Cecilia e Ignazio. I due protagonisti hanno dato luogo a diversi tira e molla in questo mese, cosa che ha generato parecchi rumors. Ad ogni modo, nelle ultime ore pare potrebbe essere in atto un ritorno di fiamma tra i due. Nel dettaglio, sembra che la coppia abbia cominciato a scambiarsi dei like sospetti al di sotto delle ultime FOTO su Insatgram. Vediamo tutti i dettagli. I like tra Cecilia e Ignazio La storia tra Cecilia e Ignazio sembra, ormai, volta al termine, anche se nelle ultime ore si vocifera di un possibile ... Leggi su kontrokultura

blogtivvu : Rottura Cecilia Rodriguez – Ignazio Moser: “spunta” Diletta Leotta ??? ??? Il gossip esplosivo ti aspetta nelle nost… - blogtivvu : Rottura Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: 'spunta' Diletta Leotta, il gossip esplosivo, ecco che succede. - ElisaDiGiacomo : Cecilia e Ignazio: ‘Moser non avrebbe mai staccato gli occhi dalla Leotta’ - zazoomblog : Cecilia Rodriguez quel gesto di Ignazio Moser che fa sperare i fan della coppia - #Cecilia #Rodriguez #gesto… - Filomen93238258 : @Mirip47 @AriannaFregni @arlaanna @emmaiismysun Lo sai che quando sono usciti Cecilia e Ignazio c era un persona co… -