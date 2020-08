Cavani-Juventus, il Matador mantiene la sua promessa fatta ai napoletani! (Di giovedì 27 agosto 2020) Edinson Cavani ha avuto l'indubbio merito di mantenere una promessa fatta diverso tempo fa ai napoletani: quella di non andare alla Juventus. Leggi su 90min

GoalItalia : Cavani dice no alla Juventus: pesa il passato a Napoli ??[?? Sky Sport] - Walter07875871 : RT @duppli: Cavani che rifiuta la Juventus perché troppo legato a Napoli è la storia più romantica che leggerete oggi. Ringraziamo @DiMarzi… - AleGobbo87 : RT @Pasky973: Quante volte si è parlato si #Dzeko alla #Juventus? Un mare ?????? Non esiste nessuna trattativa ne la Juve ha fatto un sondaggi… - gianmancho1 : RT @KarlOne71: Per rifiutare qualcuno, questi per primo ti dovrebbe cercare e anche volere. #Cavani #Juventus - MaBaeza07 : @aagulla_espn Cavani a Juventus? -