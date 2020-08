Castrocaro 2020, una finale del Festival da "rivedere e aggiornare" (Di venerdì 28 agosto 2020) Il vincitore sarà ammesso di diritto all’Audizione dal vivo del 71° Festival della Canzone Italiana nella sezione ‘Nuove proposte’Dobbiamo partire obbligatoriamente da qui per iniziare la recensione del Festival di Castrocaro 2020. I finalisti che si sono esibiti sul palco nelle due manche (la prima di due cover, la seconda con l'inedito) avevano il sogno di poter passare direttamente all'Audizione del Festival 2021. E questo, per lui (anzi, loro, visto che hanno vinto i Watt) è sicuramente motivo di entusiasmo. E' una bella opportunità, un'occasione importante che, però, per chi è spettatore in questa serata, richiede davvero impegno. Tre ore circa di programma sono sempre complicate. Se poi i finalisti stanno cercando un posto al sole tra le ... Leggi su blogo

