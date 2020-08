Castrocaro 2020, la giuria: chi sono Bugo, Maria Antonietta, Riccardo Zanotti e Taketo Gohara (Di giovedì 27 agosto 2020) Stasera, giovedì 27 agosto 2020, su Rai 2 in prima serata, andrà in onda la sessantatreesima edizione del Festival di Castrocaro, che si svolgerà a Castrocaro Terme e Terra del Sole. Il festival sarà presentato per la seconda volta consecutiva dal ballerino Stefano De Martino. La serata sarà trasmessa in contemporanea anche su Rai Radio … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

castrocaro2020 : RT @ste_demartino: CASTROCARO 2020 Questa sera, alle 21.20 su #Rai2, la finale... vi aspetto ?? #castrocaro2020 - cheTVfa : Per il secondo anno consecutivo Stefano De Martino conduce la finale di #Castrocaro2020 su #Rai2 - AllMusicItalia : Andrà in onda stasera, giovedì 27 agosto, la finale del Festival di Castrocaro 2020. 8 concorrenti e tre diverse gi… - zazoomblog : Il Festival di Castrocaro su Rai2 il 27 agosto con Bugo e Riccardo Zanotti in giuria - #Festival #Castrocaro… - RaiRadio2 : RT @ste_demartino: CASTROCARO 2020 Questa sera, alle 21.20 su #Rai2, la finale... vi aspetto ?? #castrocaro2020 -