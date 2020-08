Caso Viviana Parisi: si cercano nei boschi altri resti di Gioele, gli inquirenti approfondiscono l’ipotesi che il piccolo sia morto nell’incidente (Di giovedì 27 agosto 2020) Si cercano altri resti del piccolo Gioele tra i boschi di Caronia. I vigili del fuoco, come disposto dalla Procura di Patti, hanno iniziato a tagliare rovi e si fanno largo tra le sterpaglie e la fitta vegetazione che circonda l’area in cui, il 18 agosto scorso, un carabiniere in pensione ha trovato le spoglie del bimbo. A 700 metri 10 giorni prima, sotto un traliccio dell’alta tensione, era stato scoperto il cadavere della madre, Viviana Parisi. Da quanto si apprende, le ricerche di altri resti del piccolo hanno dato esito negativo. Per tutto il giorno i vigili del fuoco e la polizia scientifica hanno controllato tutta la zona attorno al ritrovamento dei corpi. Domani le ricerche ... Leggi su meteoweb.eu

