Caso Viviana Parisi: si cercano altri resti di Gioele (Di giovedì 27 agosto 2020) Resta ancora avvolto nel mistero quello che è successo il 3 agosto scorso, dal momento in cui Viviana Parisi e Gioele hanno avuto un incidente in Autostrada per scomparire nei boschi di Caronia. Ieri l’autopsia sul piccolo Gioele ha aperto a una nuova ipotesi: l’incidente in auto potrebbe aver provocato al piccolo di 4 anni “lesioni importanti” al cranio del bambino. Stando a quanto riporta AdnKronos, le lesioni comunque non sarebbero state mortali. Si cercano altri resti di Gioele Intanto questa mattina, nei boschi di Caronia, comincia un nuovo sopralluogo, per cercare altri resti del piccolo Gioele. Nelle scorse ore i Vigili del Fuoco hanno disboscate alcune aree ... Leggi su thesocialpost

