Caso Gioele, si apre la pista incidente: oggi nuovo sopralluogo (Di giovedì 27 agosto 2020) Continuano le indagini sulla morte del piccolo Gioele, con gli inquirenti che aprono all’incidente. oggi ci sarà un nuovo sopralluogo. Continua la ricerca della verità sulla morte del piccolo Gioele, scomparso a 4 anni in circostanze misteriose, dopo un incidente in macchina con la madre, Viviana Parisi. Negli ultimi giorni il padre del bimbo, Daniele … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

SimoneCosimi : Ne abbiamo parlato poco, pochissimo di questo caso, presi dai briatori di turno, dai banchi con le ruote e da un re… - infoitinterno : Gioele Mondello, svolta nel caso: “Morto nell’incidente” - proietta : RT @SimoneCosimi: Ne abbiamo parlato poco, pochissimo di questo caso, presi dai briatori di turno, dai banchi con le ruote e da un referend… - bizcommunityit : Caso Viviana Parisi: i risultati degli ultimi esami fanno pensare che Gioele possa essere morto a causa dell’incide… - Spiralwavemood : RT @infoitinterno: Viviana Parisi, possibile svolta sul caso: Gioele deceduto nell’incidente -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Gioele

ROMA (ITALPRESS) – Nell’estate del Covid calcio e politica, non solo quella italiana, catalizzano l’attenzione dei mezzi di informazione italiani, che solitamente ad agosto sono a corto di notizie: ne ...Intanto, da quanto è emerso ieri dall'autopsia, si fa avanti l'ipotesi dell'incidente in auto che avrebbe provocato "lesioni importanti" al cranio del figlio di Viviana Parisi. Seppure non mortali. Su ...