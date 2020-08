Caso Blake, Trump: “Nba come un’organizzazione politica. Persone stanche” (Di giovedì 27 agosto 2020) “L’Nba è diventata come un’organizzazione politica e non penso che sia positivo per il Paese. Le Persone sono stanche dell’Nba”. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo la clamorosa protesta legata al Caso di Jacob Blake, cittadino afroamericano gravemente ferito da un agente di polizia. In particolare i Milwaukee Bucks hanno dato il via alla mobilitazione con la decisione di non scendere in campo in gara 5 contro gli Orlando Magic. Leggi su sportface

