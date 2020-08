Caso Blake, si ferma lo sport americano (Di giovedì 27 agosto 2020) La protesta per il Caso Jacob Blake ferma il basket americano: L’Nba ha rinviato le tre partite di playoff in programma ieri sera dopo che i Milwaukee Bucks avevano fatto sapere di non voler disputare la sfida di gara 5 contro Orlando Magic per richiamare l’attenzione sul ferimento del giovane afroamericano in Wisconsin da parte della polizia. Dopo che il Milwaukee, squadra del Wisconsin , si è rifiutata di scendere in campo, sono arrivati anche i rinvii di Houston Rockets-Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers. Tutte le partite sono state riprogrammate.Anche i Toronto Raptors e i Boston Celtics stanno valutando la stessa iniziativa per la partita in programma per oggi.Sono state posticipate anche tre partite della Major League Baseball e cinque sfide della ... Leggi su huffingtonpost

SkySportNBA : A pochi minuti dall'inizio di gara-5 tra Milwaukee e Orlando, i Bucks non sono ancora scesi in campo pensando seria… - SkySportNBA : ULTIM'ORA NBA CASO BLAKE, MILWAUKEE NON GIOCA PER PROTESTA I BUCKS HANNO DECISO DI BOICOTTARE GARA-5 ? - Davide : Guardando a come l’NBA sta boicottando i playoff per reagire al caso Jacob Blake, viene da sperare che anche in Ita… - CarmeloMontana2 : RT @HuffPostItalia: Caso Blake, si ferma lo sport americano - thecrazydevil : Caso Blake, si ferma lo sport americano -