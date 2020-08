Caso Blake, non solo sciopero NBA: negli USA si ferma lo sport (Di giovedì 27 agosto 2020) sciopero NBA – Un evento senza precedenti quello di ieri sera. Milwaukee ha boicottato gara 5 per il Caso Blake, l’afroamericano ferito dalla polizia solo qualche giorno fa. Si accodano gli altri sport. Ieri sera i Milwaukee Buks erano attesi sul parquet da gioco per gara 5 del primo turno contro Orlando. Invece un patto negli spogliatoi, poco prima di scendere in campo, ha dato vita a un evento senza precedenti: uno “sciopero” per cause politico/sociali, per testimoniare il proprio dissenso con la presidenza Trump e in segno di protesta contro l’ennesimo Caso di violenza della polizia contro un afroamericano. Pochi giorni fa Jacob Blake è rimasto paralizzato a seguito di una sparatoria con le forze ... Leggi su bloglive

