Caso Blake, Naomi Osaka giocherà la semifinale del torneo di Cincinnati (Di giovedì 27 agosto 2020) Naomi Osaka giocherà la semifinale del torneo di Cincinnati. Lo ha annunciato la stessa tennista giapponese che aveva deciso di non disputare la semifinale dei Western & Southern Open Usa, per protestare contro il ferimento dell’afromericano Jacob Blake da parte della polizia a Kenosha (Wisconsin). “Come sapete, ieri mi sono ritirata dal torneo per sostenere la lotta contro l’ingiustizia razziale e la continua violenza della polizia. Ero (e sono) pronta a dare il match alla mia avversaria”, ha scritto in una dichiarazione al Guardian e al New York Times. “Tuttavia, dopo il mio annuncio e le ampie consultazioni con il WTA Women’s Circuit e l’American Tennis Federation (USTA), ho accettato di giocare ... Leggi su sportface

