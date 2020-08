Caso Blake, il commovente discorso dell’allenatore che ha annunciato lo stop della Nba: «Trump parla di paura, ma siamo noi quelli che vengono uccisi» – Il video (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Caso di Jacob Blake, il 29enne afroamericano colpito alla schiena dalla polizia a Kenosha, Wisconsin, scuote l’Nba. In un discorso emozionante ai microfoni dei giornalisti, Doc Rivers, allenatore dei Los Angeles Clippers, ha commentato: «Sentite Donald Trump e tutti quelli che parlano di paura, ma siamo noi quelli che vengono uccisi. siamo noi quelli che vengono colpiti, siamo noi quelli a cui viene negato di vivere in certe comunità. «siamo stati impiccati, ci hanno sparato, e continuiamo a sentire parlare di paura – ha ... Leggi su open.online

