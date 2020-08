Caso Blake, i giocatori Nba tornano a giocare. Trump: "Come un'organizzazione politica" (Di giovedì 27 agosto 2020) I giocatori Nba hanno deciso di tornare a giocare i playoff. A darne notizia la Espn, che cita fonti anonime tra gli atleti. La decisione arriva dopo le dure critiche piovute dalla Casa Bianca allo ... Leggi su quotidiano

Davide : Guardando a come l’NBA sta boicottando i playoff per reagire al caso Jacob Blake, viene da sperare che anche in Ita… - fanpage : Chi è Kyle Rittenhouse, il 17enne che ha ucciso due persone durante gli scontri in Wisconsin #JacobBlake - HuffPostItalia : Chi è Kyle Rittenhouse, il 17enne che ha ucciso due persone negli scontri del caso Blake - GranchiTatiana : RT @Agenzia_Ansa: Lo sport in America si ferma contro il razzismo. #Nba, gare sospese anche oggi, ripresa nel weekend. #Trump: 'Nba orma… - Roky99760738 : RT @Agenzia_Ansa: Lo sport in America si ferma contro il razzismo. #Nba, gare sospese anche oggi, ripresa nel weekend. #Trump: 'Nba orma… -