Caseifici Aperti, alla scoperta dei segreti del Parmigiano Reggiano (Di giovedì 27 agosto 2020) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Sabato 3 e domenica 4 ottobre torna Caseifici Aperti: l’appuntamento che offre la possibilità di partecipare e immergersi nella produzione del Parmigiano Reggiano DOP. Le visite e le attività saranno organizzate osservando attentamente le norme sul distanziamento sociale e le misure anti-contagio.“Visite guidate al Caseificio e al magazzino di stagionatura, spacci Aperti, eventi per bambini e degustazioni, uniti alla passione dei casari – si legge in una nota -. E’ così che, a circa un anno dall’ultima edizione, i produttori di Parmigiano Reggiano hanno scelto di lanciare un segnale di speranza agli italiani. La produzione della DOP non si è mai ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Caseifici Aperti, alla scoperta dei segreti del Parmigiano Reggiano - QdSit : Caseifici Aperti, alla scoperta dei segreti del Parmigiano Reggiano #qds #qdsnotizie - princigallomich : Caseifici Aperti, alla scoperta dei segreti del Parmigiano Reggiano - nestquotidiano : Caseifici Aperti, alla scoperta dei segreti del Parmigiano Reggiano - FantiniValerio : Caseifici aperti per Parmigiano Reggiano | 24Emilia -

Ultime Notizie dalla rete : Caseifici Aperti Caseifici Aperti, alla scoperta dei segreti del Parmigiano Reggiano Gazzetta del Sud Caseifici Aperti, alla scoperta dei segreti del Parmigiano Reggiano

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Sabato 3 e domenica 4 ottobre torna Caseifici Aperti: l’appuntamento che offre la possibilità di partecipare e immergersi nella produzione del Parmigiano Reggiano DOP. Le v ...

Caseifici Aperti 2020: visite guidate, spacci aperti, eventi per bambini e degustazioni

Sabato 3 e domenica 4 ottobre torna Caseifici Aperti: l’appuntamento che offrirà a tutti – dai foodies e appassionati ai curiosi, grandi e piccini - la possibilità di partecipare e immergersi nella pr ...

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Sabato 3 e domenica 4 ottobre torna Caseifici Aperti: l’appuntamento che offre la possibilità di partecipare e immergersi nella produzione del Parmigiano Reggiano DOP. Le v ...Sabato 3 e domenica 4 ottobre torna Caseifici Aperti: l’appuntamento che offrirà a tutti – dai foodies e appassionati ai curiosi, grandi e piccini - la possibilità di partecipare e immergersi nella pr ...