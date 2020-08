Caruso: “Si va verso l’aumento della capienza fino a 1800 posti” (Di giovedì 27 agosto 2020) Angelo Caruso, il sindaco di Castel di Sangro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. Garantisco che i napoletani sono felici di stare dalle nostre parti, hanno riscoperto un luogo ancor più legato a Napoli. Quando sono a L’Aquila mi chiedono se sono di Napoli per il dialetto, io rispondo ‘Quasi’. Apertura a 1800 posti dello stadio? Ieri abbiamo lavorato anche di notte, manca soltanto la verifica degli organi tecnici ma si va nella direzione dell’aumento della capienza. Saranno pochi i fortunati che riusciranno ad assicurarsi un biglietto per gli allenamenti o le partite. Siamo sicuri che dall’anno prossimo le cose torneranno alla normalità e invito tutti i tifosi a ripetere l’esperienza con una capienza maggiore. L'articolo ... Leggi su ilnapolista

