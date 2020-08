Carlos Corona, la frase contro i gay fa infuriare Nina Moric: “Dio, perdona mio figlio” (Di giovedì 27 agosto 2020) Carlos Maria Corona è stato accusato di aver pronunciato una frase omofoba in una Instagram Stories. contro di lui, si sono scagliati diversi utenti. Ma anche mamma Nina non ha digerito quanto detto dal figlio. Carlos Maria Corona, il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, è finito sotto accusa per una frase pronunciata in … L'articolo Carlos Corona, la frase contro i gay fa infuriare Nina Moric: “Dio, perdona mio figlio” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

IncontriClub : Carlos Maria Corona: 'Se non avete le pa**e siete delle ch*cche' Nina Moric: 'Vergognati' (VIDEO)… - Stefanialove_of : @AvvGiannini Ho trovato anche questo che lo conferma - Serra_nda : Oltre a quella pazza fascista della Moric e a quel coglione di Corona sentivamo proprio il bisogno di avere anche u… - Noovyis : (Nina Moric rimprovera il figlio Carlos per la frase omofoba (che il padre Fabrizio Corona invece condivide)) Play… - QuotidianPost : Carlos Corona provocazioni sui social: i commenti di Nina Moric -