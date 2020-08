Carlos Corona irriconoscibile | L’intervento di Nina Moric: ”Vergognati per ciò che dici…” | Video (Di giovedì 27 agosto 2020) Carlos Corona si mostra irriconoscibile sul web e accusa per le persone senza determinazione di essere senza attributi ma soprattutto di essere delle “checche”. A intervenire sulle sue affermazioni, è arrivata Nina Moric mostrandosi indignata ma e molto delusa, ecco le sue parole. La showgirl infatti, non si aspettava che suo figlio cambiasse totalmente carattere lontano da lei, rimanendo scioccata dalle parole che, sul web sono state caricate con lui come protagonista. Carlos Corona da poco maggiorenne sembra avvicinarsi sempre di più al carattere testardo e senza freni sulla lingua di suo padre Fabrizio, pronto a cambiare totalmente vita proprio insieme a suo figlio. Quali sono state le parole di Nina nei confronti di ... Leggi su giornal

