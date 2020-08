Capodanno Bizantino, ad Amalfi chiude la rassegna Renzo Arbore (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAmalfi (Sa) – Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana chiuderanno il Capodanno Bizantino a tema “Il Mare” il 3 settembre 2020. Il loro concerto vicino al mare, in piazza Flavio Gioia alle 21.30, sarà la gran conclusione di una tre giorni di eventi legati alla rievocazione delle antiche tradizioni bizantine del Ducato Marinaro di Amalfi. L’assessore alla cultura, beni culturali, eventi e tradizioni Enza Cobalto dichiara: “In maniera più contenuta, nei rispetto delle misure in vigore, conserviamo una tradizione significativa per la nostra città, che ne mette in luce la storia gloriosa. Il centro del Capodanno Bizantino è il Magister con il grande ... Leggi su anteprima24

ottopagine : Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana per il Capodanno Bizantino #Amalfi - Lexanajena75 : RT @laGigogin: Amalfi, 31 agosto e 1° settembre torna il Capodanno Bizantino - - ermarluck : RT @laGigogin: Amalfi, 31 agosto e 1° settembre torna il Capodanno Bizantino - - a_meluzzi : RT @laGigogin: Amalfi, 31 agosto e 1° settembre torna il Capodanno Bizantino - -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno Bizantino Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana per il Capodanno Bizantino Ottopagine Amalfi: Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana chiuderanno il Capodanno Bizantino

Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana chiuderanno il Capodanno Bizantino a tema “Il Mare” il 3 settembre 2020. Il loro concerto vicino al mare, in piazza Flavio Gioia alle 21.30, sarà la gran conclusion ...

Costiera Amalfitana: conto alla rovescia per "Azzurro " La Festa del Mare di Atrani"

Cosa si dice di Tenet il film girato in Costiera amalfitana fra Ravello e Amalfi . Ne abbiamo... Positano News 26-08-2020 21:43 SPETTACOLO Capodanno Bizantino. Il Comandante Gennaro Arma è il Magister ...

Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana chiuderanno il Capodanno Bizantino a tema “Il Mare” il 3 settembre 2020. Il loro concerto vicino al mare, in piazza Flavio Gioia alle 21.30, sarà la gran conclusion ...Cosa si dice di Tenet il film girato in Costiera amalfitana fra Ravello e Amalfi . Ne abbiamo... Positano News 26-08-2020 21:43 SPETTACOLO Capodanno Bizantino. Il Comandante Gennaro Arma è il Magister ...